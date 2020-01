Messebauer schließt Standort in Bad Langensalza

Die MAC Messe- und Ausstellungscenter Service GmbH hat seine Niederlassung in Bad Langensalza geschlossen. Grund ist laut Unternehmen die weltweite Konjunkturkrise, die zu massiven Umsatzeinbußen führte.

Schon zu Jahresende gingen die Lichter in der Tonnaer Straße aus. Wie Unternehmenssprecher Andreas Valentin informiert, wurden mit zehn Angestellten Aufhebungsvereinbarungen geschlossen. 18 Mitarbeiter sind derzeit noch in einer Transfergesellschaft. Sie bekommen Weiterbildungen, wo sie für den Arbeitsmarkt gerüstet werden. Laut Valentin war den Angestellten auch angeboten worden zum Hauptsitz nach Langenlonsheim (Rheinland-Pfalz) zu wechseln, keiner der Mitarbeiter wollte das.

Insgesamt hat der Messebauer 85 Stellen abgebaut. Betroffen waren auch Langenlonsheim und andere der fünf Niederlassungen. Da nicht mit einer Erholung der Wirtschaftslage zu rechnen gewesen sei, habe das Unternehmen, nachdem es zunächst Einsparungen am Marketing vorgenommen hatte, Konsequenzen ziehen müssen. Denn wichtige Kunden aus Automobilbranche, Maschinenbau oder Chemie befinden sich bereits seit Ende 2019 in der Rezession, so Valentin. „Wir sind uns bewusst, dass wir schmerzliche Einschnitte mitteilen mussten“, sagt Unternehmenssprecher Valentin.

Dennoch bleibe MAC einer der größten internationalen Messebauer. Die Perspektiven des Messegeschäftes seien insgesamt weiterhin erfolgversprechend. Nach Angaben von Valentin wurde ein Veränderungsprogramm unter dem Motto „Stärken stärken!“ gestartet. In zehn Projekten werde daran gearbeitet, interne Prozesse zu optimieren und das Unternehmen für den Wettbewerb besser aufzustellen. „Unser erklärtes Ziel ist es, gestärkt aus der schwierigen Phase hervorzugehen“, so Valentin.

1993 hatte sich MAC in Bad Langensalza angesiedelt, die Niederlassung in Bad Langensalza war die einzige in Thüringen. Das Unternehmen hat jetzt noch Niederlassungen in Frankfurt/Main, München, Stuttgart, Wien und Shanghai. Unklar ist bisher, was mit der Immobilie in der Tonnaer Straße passiert. Laut Valentin gibt es dazu derzeit interne Gespräche.