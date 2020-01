Milder Dezember setzt Schlusspunkt im Wetterjahr

Es kann einem himmelangst werden. Seit 2014 haben wir sechs extrem warme Jahre am Stück erlebt. Ein ebenfalls recht milder Wintermonat setzte den Schlusspunkt für das Wetterjahr 2019. Dabei war der Dezember einer von zehn Monaten, die zu warm ausfielen.

Während der vergangenen 31 Dezembertage befand sich Deutschland nur am Anfang und am Ende unter Hochdruckeinfluss, ansonsten dominierten Tiefdruckgebiete. Somit strömte überwiegend milde, teils sogar ungewöhnlich milde Luft ein, so dass auch dieses Jahr der Wunsch nach weißer Weihnacht sich wieder nicht erfüllte.

Im Mühlhäuser Becken hatten wir in den vergangenen 54 Jahren 15 Mal komplett weiße Feiertage. Im Dezember lag der Temperaturdurchschnitt mit 2,4 Grad Celsius um 1,9 Grad über dem langjährigen Klimawert. In Grabe wurden 18 Nächte mit leichtem Frost und ein Eistag registriert. Aber auch acht Vegetationstage.

Seit dem Jahr 2000 stehen 15 zu milde nur fünf kalten Dezembern gegenüber. Das Problemthema Niederschlag, welches uns nun schon zwei Jahre beschäftigt, hat auch während des ersten Wintermonats keine neue Lösungen offenbart. Mit rund 40 Litern pro Quadratmeter fehlten dem Dezember 25 Prozent zu seinem Erwartungswert von 53 Litern.

Der erste Schnee fiel am 12. und 13. Und so schnell er kam, war er auch wieder verschwunden. Seine fünf Prozent Anteil am Gesamtniederschlag hatten wenig Winterrelevanz.

Das Niederschlagsdefizit der vergangenen zwei Jahre beträgt rechnerisch nun mittlerweile 235 Liter pro Quadratmeter. Für die nächsten Monate wären ausreichend Niederschläge wünschenswert, um die Auffüllung der Bodenwasservorräte allmählich wieder zu verbessern.

Mit 55 Stunden kam der Dezember auf 130 Prozent seines Solls von 42 Stunden und landete damit unter den sonnscheinreichsten Christmonden seit Beginn der Messungen 1951. Besonders ergiebig war die Strahlungsbilanz im letzten Dezemberdrittel.

Die erwähnte milde Meeresluft kam dominant aus westlichen Richtungen. Ostwind war dieses Mal nicht im Angebot, dafür hatten wir zehn Tage Windstille.

Außerdem konnte man im letzten Monat des Jahres noch vereinzelt Kranichformationen beobachten und einen bemerkenswerten hohen Luftdruck Ende Dezember.

Insgesamt war der Dezember zu mild mit reichlich Sonne und mangelhafter Wasserversorgung.

Die Werte von Grabe: 2,4 Grad C Monatstemperatur (0,5 Grad); 40 Millimeter Niederschlag (53 Millimeter); 55 Stunden Sonnenschein (29 Stunden); Temperaturextreme: 13 Grad am 17. Dezember, -8 Grad am 29. Dezember; Bauernweisheit: „Ist es grün zur Weihnachtsfeier, fällt der Schnee auf Ostereier.“ „Dezember ohne Schnee, tut erst im Märzen weh.“