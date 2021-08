Millionenschweres Projekt zum Hochwasserschutz für Görmar

Referent Marco Mann vom Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz am Flutgrabenwehr – dort soll eine rund 200 Meter lange Fischtreppe als Sohlgleite entstehen.

Görmar. Immer wieder haben in der Vergangenheit Unstrut-Hochwasser den Ort Görmar geflutet. Das soll sich mit diesen Maßnahmen ändern.

An der Unstrut bei Görmar wird ab 2023 ein millionenschweres Hochwasserschutzkonzept umgesetzt. Pläne dafür gibt es bereits seit fast 20 Jahren. Sie wurden angepasst und das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) hat jetzt mit dem Planfeststellungsverfahren begonnen.

Auf rund 1,2 Kilometer Länge, vom Flutgrabenwehr (Nähe Im Flarchen) bis zur Wehranlage Dorfmühle wird umfangreich gebaut. Außerdem wird die ökologische Durchgängigkeit am Flutgrabenwehr durch den Bau einer Fischtreppe hergestellt. Die Kosten werden auf rund 2,7 Millionen Euro geschätzt.

Unstrut soll sich im Ernstfall stärker ausdehnen können

„Die Unstrut bekommt ab dem Flutgrabenwehr mehr Raum”, sagt Marco Mann, Gebietsreferent des TLUBN. Das sei der beste Hochwasserschutz. Statt eines ursprünglich angedachten Rückhaltebeckens, für das ein Großteil der Mühlinsel hätte weichen müssen, wird die Breite des Flussbetts etwa verdoppelt. Terrassenartig wird das Gelände an der Mühlinsel neu modelliert. Damit werde auch ein zusätzlicher Wert als Naherholungsgebiet geschaffen, so Marco Mann.

Die Unstrut im Bereiche „Alte Pfarre“ in Görmar soll mehr Raum kriegen. Links werden dazu Spundwände einschlagen und eine Schutzmauer errichtet. Foto: Alexander Volkmann

Welche Kraft die Unstrut im Hochwasserfall entwickeln kann, sieht man dem Fluss nicht an. Im Ernstfall kann er sich künftig deutlich stärker als bisher ausdehnen.

Richtung Görmar, wo auf der rechten Seite Wohnhäuser bis fast an die Uferböschung reichen, sollen Spundwände eingesetzt und Hochwasserschutzwände aus Beton gebaut werden. Die Fußgängerbrücke „Alte Pfarre“, die bislang ein Nadelöhr darstellt, wird einige Meter oberhalb neu gebaut – mit größerem Abstand der Widerlager. Brückenteile seien bei früheren Hochwassern sogar bis nach Bad Tennstedt gespült worden, berichtet Ortschronist Bodo Weber.

Schon allein wegen der Bauarbeiten wird es außerdem einen Ersatzneubau einer weiteren Fußgängerbrücke über den Mühlgraben geben. Denn hier ist derzeit die einzige mögliche Zufahrt für Baufahrzeuge.

Fischtreppe muss 2,80 MeterHöhenunterschied überwinden

Das alte Flutgrabenwehr wird umgebaut. Hier ist eine rund 200 Meter lange Sohlgleite geplant – eine Fischtreppe mit 22 Becken. Immerhin 2,80 Meter Höhenunterschied sind dort zu bewältigen. Der jetzige Einlaufbereich des Mühlgrabens wird neugestaltet. Ist das Planfeststellungsverfahren abgeschlossen, soll in den Jahren 2023 und 2024 gebaut werden. Rund eineinhalb Jahre Bauzeit sind dafür vorgesehen.

Unstrut bedeutet „böses Wasser“. Und genau das war der größte Fluss Thüringens lange Zeit für die Menschen in Görmar. Sie hatten mit zahlreichen Überschwemmungen zu kämpfen. Elf Hochwasser sind überliefert – zuletzt 1981, wo das Wasser 80 Zentimeter hoch im Dorf stand. Die Jahrhundertflut 1926 sorgte für die schlimmsten Schäden. Erst seit Fertigstellung des Rückhaltebeckens Luhne-Lengefeld 1955 ist die Unstrut bei Hochwassern weniger belastet. Doch ein Risiko bleibt. Da Görmar tiefer liegt als Mühlhausen und das Gewässer zudem nicht so tief eingebettet ist, ist der Ort eher von Überschwemmungen betroffen als die Kernstadt. Zwischen Unstrutquelle und Mündung stellt der Bereich eine Schwachstelle dar, weiß Marco Mann.

Die Unstrut ist insgesamt sehr stark ausgebaut, es gibt viele Deiche. Das sei nicht mehr zeitgemäß, sagt der Experte. Es gilt, dem Fluss wieder mehr Platz zu geben. Jedoch sei das in Ortslagen mit enger Bebauung selten so gut möglich, wie an der Mühlinsel.

Deshalb müssen auch in Görmar weitere Maßnahmen getroffen werden. Einige Grundstückseigentümer werden einen Teil ihres Gartens abgeben müssen, damit Schutzwände gebaut und Wälle aufgeschüttet werden können. 17 von 18 Eigentümern hätten bereits ihre Zustimmung signalisiert.

