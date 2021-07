Mit 600 PS ins Glück: Mähdrescher in Mühlhausen als Hochzeitskutsche

Mühlhausen. Ein geschmückter Mähdrescher sorgte für Aufsehen in Mühlhausen.

Nach ihrer Trauung im Brunnenhaus an der Popperöder Quelle gab es für Katharina und Hendrik Schwabe sowie ihren Sohn Luan eine wirklich große Überraschung. Ein knapp 600 PS starker Mähdrescher stand als Hochzeitskutsche bereit. Das Fahrzeug hatten die Arbeitskollegen des Landwirts von der Agrargesellschaft Luhnetal in Lengefeld organisiert. Geschmückt mit Blumenkorb und Spruchbändern fuhr der Bräutigam am 10. Juli seine Familie durch Mühlhausen – am Schwanenteich vorbei über den Blobach bis zum Feier-Ort nach Ammern, wo die Familie wohnt. Sogar die obligatorischen Blechdosen waren an einer Schnur am Heck des Fahrzeuges befestigt und kündigten scheppernd vom glücklichen Ereignis.