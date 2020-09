Mit Angeboten heraus vor die Kirche

Mühlhausen. Ernest Goldhahn ist der neue Leiter der Jugendkirche in Mühlhausen. Er will das Thema Handwerk in den Fokus rücken.

Er kam als Heinrich Pfeiffer in die Stadt und als Thomas Müntzer. Nun ist er der Leiter der Jugendkirche, die in der Martinikirche am Kiliansgraben zu finden ist. Ernest Goldhahn (52) war das Gesicht der Mühlhäuser Müntzerspiele – und bewarb sich im Frühjahr um die neue Aufgabe. Seit Anfang August führt er die Jugendkirche im Kirchenkreis Mühlhausen, der bis an die thüringisch-niedersächsische Grenze und an die Werra reicht. Per Zoom-Konferenz-Schaltung stellte er sich aus dem Gebäude der Superintendentur an der Mühlhäuser Marienkirche den Haupt- und Ehrenamtlichen des Kirchenkreises und den Jugendlichen vor.