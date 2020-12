Mit dem Nikolaus durch Kaisershagen

In den vergangenen Tagen zog der Heimatverein Kaisershagen gemeinsam mit dem Nikolaus durch den Ort. Wie Vereinsmitglied Stefanie Weiß informiert, trage der Heimatverein eigentlich einmal im Jahr das Kinderfest aus.

Dies sei in diesem Jahr pandemiebedingt leider nicht möglich gewesen. Deshalb habe man sich im Verein dazu entschieden, für jedes Kind, welches noch nicht konfirmiert wurde oder die Jugendweihe absolviert hat, einen Adventskalender zu kaufen und diesen gemeinsam zu überreichen. Die Kosten für die kleine Überraschung habe der Verein übernommen. Das Geld sei zu den Kinderfesten in den vergangenen Jahren erwirtschaftet worden und man wollte den Kindern damit jetzt eine Freude bereiten.

„In Kaisershagen wird die Gemeinschaft wirklich gelebt. Jeder, der hier wohnt, soll sich geborgen und nicht allein oder einsam fühlen müssen. Gerade in der aktuell schwierigen Zeit braucht es mehr Zusammenhalt unter Nachbarn, Freunden und Familie. Natürlich unter den vorherrschenden Regeln“, sagt Stefanie Weiß. Trotz Abstand und Hygieneregeln sei es ein besinnlicher Abend in der Vorweihnachtszeit gewesen. Dieser habe nicht nur fröhliche Kinderaugen geweckt, sondern es zeige noch einmal, wie schön es ist, auf dem Dorf zu leben und, was Nächstenliebe in solch unruhigen Zeiten bewirke, erläutert die 32-Jährige.