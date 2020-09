Mit Maske und eigenem Stift

Am 6. September werden in Nottertal-Heilinger Höhen der Bürgermeister und der Stadtrat gewählt.

Die Wahlvorbereitungen in der zu Jahresanfang gegründeten Landgemeinde Nottertal-Heilinger Höhen laufen auf Hochtouren. Denn am Sonntag, 6. September, wählen die Einwohner der sechs Ortsteile Schlotheim, Obermehler, Bothenheilingen, Neunheilingen, Issersheilingen und Kleinwelsbach ihren ersten hauptamtlichen Bürgermeister und den neuen Stadtrat.

Zu den Vorbereitungen zählen bei dieser Wahl aber nicht nur die fristgerechten Veröffentlichungen und die Organisation der Briefwahl. Auch ein Hygienekonzept musste für jedes der zehn Wahllokale erstellt werden. „Das hat das Ganze etwas aufwendiger gemacht“, sagt Hanna Bohn, die Wahlleiterin.

Wähler müssen vor den Wahllokalen auf frei Wahlkabinen warten

In Schlotheim werden die Einwohner am Sonntag auf drei Wahllokale verteilt, in den anderen Ortsteilen kann in jeweils einem der Stimmzettel ausgefüllt werden. Dazu kommen noch zwei Lokale in Mehrstedt und Hohenbergen. In die Räumlichkeiten hinein kommen laut Bohn immer nur so viele Wähler, wie es Wahlkabinen gibt. Der Rest muss draußen warten. Auch die Hygienevorschriften müssen beachtet werden: Wer keine Maske trägt, darf nicht an die Wahlurne. Für die Kreuze auf den Wahlzetteln muss außerdem jeder Wähler seinen eigenen Stift mitbringen.

Mit Stichtag Montag gingen in der Stadtverwaltung in Schlotheim bereits etwa 530 Briefwahlanträge ein. Das sind etwa zehn Prozent aller Wahlberechtigten. Eine beachtliche Zahl, wie Hanna Bohn findet. Das zeige, dass sich die Bevölkerung durchaus dafür interessiert, was vor ihrer Haustür passiert und wer die Landgemeinde in Zukunft führt. Noch bis Sonntag, 15 Uhr kann der Wahlschein beantragt werden.

Die Wahllokale sind am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Danach wird ausgezählt. Jeweils sechs Wahlhelfer übernehmen das pro Wahlbezirk. Wählen gehen darf laut Thüringer Kommunalwahlgesetz jeder, der in der Landgemeinde gemeldet und mindestens 16 Jahre alt ist. Zuerst werden die Stimmen für den Bürgermeister ausgezählt. Jeder Wähler hat eine Stimme. Mit einem ersten vorläufigen Ergebnis rechnet die Wahlleiterin zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr.

Dass einer der vier Kandidaten aber gleich beim ersten Durchgang die absolute Mehrheit (also mehr als 50 Prozent der Stimmen) bekommt, davon geht Bohn nicht aus. „Es wird wohl auf eine Stichwahl hinauslaufen“, sagt sie.

Am 20. September könnten dann noch einmal die beiden Kandidaten gegeneinander antreten, die zwei Wochen zuvor die meisten Stimmen erzielt haben. Nach dem Bürgermeister werden zunächst die Stimmen für den Ortsteilbürgermeister von Kleinwelsbach ausgezählt, und zum Schluss die für den Stadtrat. 20 Plätze gibt es. Die CDU stellt insgesamt 15 Bewerber, die SPD zehn, das Bürgerbündnis für Soziale Ordnung stellt sieben und die Wählergemeinschaft Zukunft Landgemeinde zwölf.

Bei der Stadtratswahl kann jeder Wähler drei Stimmen vergeben – Möglichkeiten gibt es viele. Wird zum Beispiel nur ein Kreuz neben den Namen der Partei oder der Gruppierung gesetzt, fallen die drei Stimmen auf die ersten drei Listenplätze. Soll ein Bewerber keine Stimme bekommen, kann er durchgestrichen werden. Die Stimmen können außerdem an nur einen oder an mehrere, verschiedene Bewerber vergeben werden.

Bis 21 Uhr am Sonntag sollten laut Wahlleiterin Hanna Bohn auch die Stimmen für den Stadtrat ausgezählt sein. Amtlich gemacht werden alle Ergebnisse am Dienstag, dem 8. September.