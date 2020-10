Mittelsömmern: „Die Harmonie muss wiederhergestellt werden“

Mittelsömmern hat einen neuen Bürgermeister. Der 37-jährige Thomas Drengenburg (parteilos) setzte sich bei der Wahl mit 51,4 Prozent der Stimmen gegen den bisherigen Amtsinhaber Lutz Kalmus (parteilos; 48,6 Prozent) durch. Bei der nächsten Gemeinderatssitzung wird der Kaufmann für Informationstechnik vereidigt, der Termin steht bisher noch nicht fest.

Hat Sie das knappe Ergebnis überrascht?

Dass es so knapp geworden ist, hat mich tatsächlich überrascht. Aber mit der Anzahl der Stimmen, die ich bekommen habe, bin ich sehr zufrieden.

Auch die Wahlbeteiligung war mit mehr als 88,7 Prozent so hoch wie selten.

Daran merkt man, dass es den Bürgern wichtig war, mitzuentscheiden, und, dass es ihnen nicht egal ist, was in der Gemeinde Mittelsömmern passiert. Demokratischer geht es doch kaum.

Sie haben bereits angekündigt, dass Sie zwischen den Fronten vermitteln wollen. Wie wollen Sie das tun?

Bei Gemeinderatssitzungen zum Beispiel habe ich mitbekommen, dass einige Leute wegen kleinster Formulierungen und unglücklicher Wortwahl zu streiten anfangen. Ich will eine neutrale Person zwischen den Fronten sein, welche die Gemeinderäte in solchen Situationen beruhigt und auf das Wesentliche zurückbringt. Die Harmonie muss wiederhergestellt werden, im ganzen Ort.

Haben Sie eine Idee, was Ursache dieser Spannungen ist?

Ich habe viele Gespräche geführt. Mein Eindruck ist, dass es um Persönliches geht. Ich denke, dass ich diplomatischer mit diesen Spannungen umgehen kann, so dass die Entscheidungen gemeinsam im Sinne der Gemeinschaft getroffen werden können.

Hatte Sie das bewogen, den Schritt in die Politik zu machen?

Ich bin begeistert von der Gemeinde. Ich habe es nicht bereut, dass ich hergezogen bin und will der Gemeinde etwas wiedergeben. Viele haben vor der Wahl gesagt, es müsste sich etwas ändern. Ich bin der Meinung, man darf nicht nur meckern, sondern muss etwas tun. Deshalb bin ich angetreten.

Haben Sie schon Pläne, wie Sie weiter nah an Ihren Bürgern bleiben wollen?

Es wird eine Sprechstunde geben, aber ich werde auch auf die Menschen zugehen. Denn man hat in der Vergangenheit gemerkt, dass nicht alle Bürger so einfach die Information „Kommt doch!“ annehmen. Ich war erstaunt, mit wie vielen Themen die Leute in den Gesprächen um die Ecke kamen, die nie im Gemeinderat angesprochen wurden. Ich bin der Meinung wenn man die Gemeinde vertritt – egal ob als Bürgermeister oder Gemeinderat – hat man die Pflicht, die Bürger zu fragen und auf Ideen oder Sorgen einzugehen.

Mittelsömmern ist finanziell nicht rosig aufgestellt, ist Ihnen bewusst, dass Sie kein leichtes Erbe antreten?

Dass wir nur einen gewissen Spielrahmen haben, weiß ich. Der bisherige Bürgermeister hat bestimmt nicht alles schlecht gemacht, in seiner Zeit ist auch viel Gutes entstanden. Daran will ich anknüpfen und noch vorhandenes Potenzial zur Verbesserung der Gemeinde ausschöpfen.

Welches Thema wollen Sie jetzt zuerst in der Gemeinde angehen?

Es gibt viele wichtige Themen wie beispielsweise Infrastruktur, Familie, Landschaft, Kultur. Allerdings muss ich mich erst einmal einarbeiten sowie mir einen Überblick verschaffen, um zu wissen, was die höchste Priorität im Ort hat.