Mittelsömmern. Bürgermeister sagt Gemeinderatssitzung in Mittelsömmern am 24. April zur Sicherheit wegen Corona-Pandemie ab.

Mittelsömmern verschiebt Beschluss zu Haushalt

Die für den 24. April geplante Gemeinderatssitzung in Mittelsömmern hat Bürgermeister Lutz Kalmus (parteilos) abgesagt. Die Gesundheit sei jetzt während der Corona-Pandemie wichtiger, informierte er. Ursprünglich sollte der Haushalt für das laufende Jahr beschlossen werden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Laut Verfügung des Freistaates Thüringen sind Sitzungen von Kommunen erlaubt, wenn die Erledigung der Angelegenheit nicht ohne Nachteil aufgeschoben werden kann, wie es in der Verordnung heißt. Der Beschluss über den Haushalt würde darunter fallen, weil dieser Grundlage für die Arbeitsfähigkeit der Gemeinden ist. Laut Kalmus sei aber in Mittelsömmern derzeit nichts so wichtig, dass es nicht aufgeschoben werden könnte. Deshalb falle die Sitzung zur Sicherheit aus.