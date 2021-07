Ein Mast mit Sende-Antennen für den Mobilfunk. Wie gut die Netzabdeckung in den Landkreisen Unstrut-Hainich, Kyffhäuser und Nordhausen ist, hat das Regionalmanagement nun detailliert untersuchen lassen.

Mobilfunknetz in Nordthüringen bis ins Detail untersucht

Unstrut-Hainich-Kreis. Regionalmanagement prüft Verfügbarkeit im Unstrut-Hainich-Kreis, Kyffhäuserkreis und Kreis Nordhausen.

Eine detaillierte Untersuchung zur Verfügbarkeit von Mobilfunknetzen in drei Nordthüringer Landkreisen hat das Regionalmanagement vornehmen lassen. Das Ergebnis ist nun im Internet abrufbar.

Auf www.perspektive-nordthueringen.de gibt es Landkarten, die in allen Orten und auch auf Landstraßen bis auf wenige Meter genau zeigen, welches Netz dort verfügbar ist. Untersucht wurden dabei die drei größten Anbieter Telekom, Telefonica (O2, Eplus) und Vodafone und ihre Abdeckung in den Netzen von 2 bis 5G – wobei das 3G-Netz Ende 2021 bundesweit abgeschaltet wird.

Die Messungen dazu wurden im Frühjahr vorgenommen, heißt es vonseiten des Regionalmanagements, zu dem neben dem Unstrut-Hainich-Kreis der Kyffhäuserkreis und der Landkreis Nordhausen gehören – auch für diese beiden Regionen gibt es Detailkarten.

Ein gutes Mobilfunknetz sei „ein wichtiger Standortfaktor“, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit der Untersuchung habe man auch Lücken in der Abdeckung aufzeigen wollen. Die Daten dienten nicht nur ansiedlungswilligen Firmen oder möglichen Zuzüglern. Bürger, Gewerbe und Tourismus würden ebenso profitieren. Man wolle so auch Mobilfunkanbieter auf Lücken aufmerksam machen, damit diese beseitigt werden können.