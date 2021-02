Die Organisation des Impfens gegen das Coronavirus läuft in Thüringen schlecht.

Modellprojekt in Mühlhausen: Impftage für Senioren

In der Kreisstadt Mühlhausen soll es für über 80-Jährige eine Impfaktion gegen das Corona-virus geben. So beschloss es der Stadtrat. Stefan Sippel (Bürgerliste) hatte die Beschlussvorlage am Mittwoch eingebracht und sieht sie als ein Modellprojekt für Thüringen.