Modisches und Post hinter Fachwerk

Dass der Modesalon hinter historischem Fachwerkgebälk in Heyerode eine umfassende Auswahl an Damen-, Herren- und Kindermode bietet, überzeugten sich jetzt auch Wigbert Kraus und Marcel Übensee von der Industrie- und Handelskammer. Anlässlich des 20-jährigen Firmenjubiläums überreichten sie Manuela Uthe eine Ehrenurkunde und würdigten ihren damaligen Schritt in die Selbstständigkeit. Die Unternehmerin habe dies nicht bereut, zumal sie als gelernte Herrenschneiderin über entsprechende Voraussetzungen verfügte. Die Eichsfelderin hatte nämlich ihr Handwerk vor der Wende bei der PGH „Neue Linie“ in Mühlhausen gelernt und bietet ihrer Kundschaft auch einen Änderungsservice in gewissem Umfang. Inzwischen beträgt die Verkaufsfläche vom „Modehaus am Anger“ rund 200 Quadratmeter. In einem hinzu gekommenen Schuh-Eck können sich die Herren der Schöpfung quasi von Kopf bis Fuß neu einkleiden. Der Kundenkreis erstreckt sich mittlerweile über das Südeichsfeld, Mühlhausen bis hin zum Wartburg- und Werra-Meißner-Kreis. Während des mehrwöchigen Corona-Lockdowns hatte der Modesalon zwar geschlossen, aber die sich seit dem Jahr 2004 im Geschäft befindliche Postfiliale war während dieser Zeit geöffnet. Sie erwies sich in der Krise als besonders lebenswichtiger Umschlagplatz für Privat- und Firmenpost.