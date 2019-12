Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Morgens zum Eisbaden, abends in die Kneipe

In kleinster Formation nahm die Ilmenauer Folk-Musikgruppe Janna am Sonntagabend ihr Publikum in der bis auf den letzten Platz gefüllten Klosterkirche in Volkenroda mit auf die Reise ins weihnachtliche Irland: Nämlich mit Joachim Rosenbrück an Gitarre, Geige, Mandoline und Thüringer Waldzither sowie Hanna Flock-Rosenbrück, die zum Klang des elektrischen Pianos die vielen Lieder aus Irland und dort zur Weihnachtszeit gesungene englische Choräle sang oder mit tieftönigen irischen Blechflöten und erstmals dem Sopran-Saxofon begleitete.

Janna spielte Musik sogar aus dem 12. Jahrhundert, brachte aber in mehreren anderen Liedern auch die verschiedenen Variationen zu Gehör, mit denen in Irland auf musikalische Weise die Weihnachtsgeschichte erzählt wird. Nebenbei erzählten die beiden Musiker, was auf der Grünen Insel zu Weihnachten alles anders ist: Der Adventskranz zum Beispiel besteht aus Stechapfel und wird über den Hauseingang gehängt, die roten Beeren daran sollen Glück bringen.

„Little Jack Frost“ bringt den Kindern zum Fest dann Eisblumen an die Fenster und zugefrorene Seen als Schlittschuhbahnen.

An Heiligabend schließlich treffen sich vormittags die Männer zum Eisbaden, bevor sie abends in den Pub gehen dürfen, so heißen die in Irland gern besuchten Kneipen.

Die fünfte Kerze am irischen Adventskranz wird dann zu Heiligabend angezündet, verriet Hanna Flock-Rosenbrück. Sie kennt sich mit Weihnachten in Irland besonders gut aus. Das Fest endet in Irland schließlich am 6. Januar, wenn die Frauen in den Pub gehen und die Männer zu Hause aufräumen müssen.

Der Takt der Lieder des gut zweistündigen Konzerts wurde vom Publikum mitgeschnippst. Janna bedankte sich zum Schluss mit vier Zugaben und verabschiedete sich mit dem lebhaften Gospellied „Mary had a Baby“.