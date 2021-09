Motorradfahrer bei Großengottern verletzt

Als ein Lkw bremste, ereignete sich der Unfall.

Motorradfahrer gestürzt

Ein 60-jähriger Motorradfahrer fuhr am Dienstag gegen 15.25 Uhr auf der Langensalzaer Landstraße in Großengottern in Richtung Waidstraße. Als ein vor ihm fahrender Lkw plötzlich bremste, bremste auch der Motorradfahrer ab.

Dabei verlor er die Kontrolle über seine Yamaha und stürzte. Außer Schürfwunden zog sich der Motorradfahrer keine weiteren ernsthaften Verletzungen zu.

