Abriss der alten Mühle in Weberstedt.

Mühle in Weberstedt wird abgerissen

Weberstedt. In Weberstedt wird die „Alte Mühle“ am Schloss Goldacker abgerissen. Die Kosten trägt die Landgemeinde Unstrut-Hainich.

Vorsichtig greift die Abrisszange des tonnenschweren Kettenbaggers am Donnerstagmorgen in das hölzerne Fachwerk der alten Mühle. Seit einigen Tagen laufen die Abrissarbeiten im Weberstedter Ortskern. Wie Ortsteilbürgermeister Jeremi Schmalz (CDU) informiert, rechne man mit rund 800 Tonnen Bauschutt und 40 Tonnen Holz. Die Landgemeinde hat das Gelände 2019 erworben und den Auftrag zum Abriss des einsturzgefährdenden Gebäudes für knapp 57.000 Euro an ein Bad Tennstedter Unternehmen vergeben.