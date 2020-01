Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mühlen wollen Februar wieder mahlen

Beim Brand im Unternehmen Roland Mills in Bad Langensalza im Dezember des vergangenen Jahres entstand laut Polizei ein Schaden in zweistelliger Millionenhöhe. Mittlerweile schreiten die Aufräum- und Reinigungsarbeiten in den vom Feuer betroffenen Gebäudeteilen voran. „Wir hoffen, mit einem Teil des Betriebes Anfang Februar wieder starten zu können“, informierte Geschäftsführer Hans-Christoph Erling am Mittwoch. Alle Mitarbeiter des Mühlenbetreibers am Standort Tonnaer Straße seien in Arbeit. Niemand müsse zu Hause bleiben oder wurde nach dem Feuer und dem damit verbundenen Betriebsausfall gekündigt. Einige Mitarbeiter habe man vorübergehend an anderen Standorten in Deutschland beschäftigt.

Die Reinigungsarbeiten seien sehr zeitintensiv und würden noch eine Weile dauern. „Bevor wir die kaputten Maschinenteile demontieren können, muss der gesamte Ruß entfernt werden. Erst dann kann man sich einen genauen Überblick verschaffen, so weit sind wir aber noch nicht“, erklärte Erling. Auch die Gutachten der Sachverständigen stünden noch aus. Um Kunden weiter vom Standort in Bad Langensalza beliefern zu können, liege der Fokus jetzt im Neustart. Bisher habe man Mehl aus eigenen Betrieben in Bremen, Recklinghausen und Münster sowie von Mitbewerbern zugekauft und ausgeliefert.