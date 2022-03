Mühlhäuser 3K-Theater ist auf der Suche nach dem perfekten Mann

Diana Floetenmeyer (vorn) und Barbara Brumme begeben sich in der 3K-Theaterwerkstatt auf die Suche nach dem perfekten Mann.

Mühlhausen. Das 3K-Theater lädt am 17. März wieder in der Mühlhäuser Kilianikirche zu einem Seminar mit den Zuschauern.

Das 3K-Theater in Mühlhausen bringt am Donnerstag, 17. März, wieder das Stück „Der perfekte Mann“ auf die Bühne. Der Beginn der Aufführung ist 18 Uhr in der Kilianikirche.

Diana Floetenmeyer und Barbara Brumme versuchen als Frau Doktor Schoenetal und Frau Doktor Schöneberger die Fragen nach dem perfekten Mann zu klären. Zum Beispiel: Wann ist überhaupt ein Mann ein Mann?

In dieser Fortbildung, welche durch die stetige Emanzipation der Frau unumgänglich geworden sei, erfahren weibliche und männliche Gäste alles zu diesem Thema, heißt es in einer Mitteilung des Theaters. Mehr noch, als sogenannte Seminierende dürften die Zuschauer an dem Ergebnis sogar mitarbeiten. Somit handele sich um einen nicht ganz ernstzunehmenden, seminarischen und musikalischen Theaterabend.

Das Stück hat nach der Premiere im Februar bereits drei Vorstellungen hinter sich. Aktuell sind noch zwei weitere Termine geplant: Freitag, 13. Mai, sowie Samstag, 14. Mai – jeweils um 19.30 Uhr.

Bei den Aufführungen sind die Platzkapazitäten eingeschränkt. Daher wird um Kartenreservierungen gebeten, die nur unter Telefon: 03601/440 937 möglich sind. Dort wird auch über die aktuellen Coronabedingungen informiert.