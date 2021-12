Mühlhausen. Buchstäblich weit gereist ist der Gast der nächsten „Akademie am Vormittag“. Was steht auf dem Programm?

Walter Rothschild – Rabbiner, Autor, Kabarettist, Sänger und Eisenbahnenthusiast – ist am Montag, 10.30 Uhr, Gast bei der „Akademie am Vormittag“ im Haus der Kirche. Rothschild promovierte 2007 in London über „Die Eisenbahnen in Palästina 1945 – 1948“. An der Veranstaltung dürfen nur gegen Corona Geimpfte und Genesene teilnehmen, teilt für die Initiatoren Andreas Krüger mit.