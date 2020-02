Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mühlhäuser Apothekerin unterstützt Kinderheim am Stadtwald

Über einen Gutschein für die Mühlhäuser Thüringentherme im Wert von 500 Euro können sich die Kinder und Jugendlichen vom Heim am Mühlhäuser Stadtwald freuen. Im Dezember vergangenen Jahres bat Apothekerin Claudia Timmermann in ihrer Linden- und Lindenblüten-Apotheke um eine Spende. „Wir machen das in jedem Jahr und runden den Betrag im Anschluss auf. Der Erlös kommt einer Einrichtung in unserer Region zugute“, sagt Claudia Timmermann. „Wir freuen uns riesig über die Spende. Dort tun unsere Kinder auch was für ihre Gesundheit“, erklärt Heimleiter Manfred Wille vom Kinder und Jugendhaus am Mühlhäuser Stadtwald. Im Heim leben 25 Jungen und Mädchen im Alter von 7 bis 21 Jahren.