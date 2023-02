Mühlhäuser Arzt der alten Schule: Ehrung für Ehrenbürger

Mühlhausen. Falk Walther erhielt am Dienstag im Mühlhäuser Rathaus einen Empfang, Der 80-Jährige praktiziert noch immer im Klinikum in Pfafferode. Doch Ehrenbürger wurde er aus anderem Grund.

Mit „sehr großer Dankbarkeit und in physisch sowie psycho-sozial guter Verfassung“ nahm Falk Walther Dienstagvormittag die Ehrung zu seinem 80. Geburtstag an. Walther ist seit Oktober 2009 Ehrenbürger der Stadt Mühlhausen. Damit wurde seine Leistung für die lokalen revolutionären Veränderungen im Herbst 1989 gewürdigt.

Die Laudatio zum 80. hielt Michael Scholl – Medizinerkollege und Mitstreiter im Freundeskreis Mühlhäuser Museen. Seit 55 Jahren lebt Walther, der in Weimar geboren ist, in Mühlhausen – und praktiziert noch bis Sommer 2023 einmal wöchentlich am Ökumenischen Hainich-Klinikum. Die Ehrung für ihn sei, so Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD), eine Ehrung der Lebensleistung des Mediziners und des Menschen Falk Walther. Er verkörpere die „selten gewordene Spezies eines Arztes der alten Schule“, meint Michael Scholl, „eines allseits gebildeten und ausgebildeten Mediziners“, sei ein „Allrounder als Arzt und Mensch, nie schlecht gelaunt und immer positiv denkend, mit einem frohen, nach vorn blickenden Gemüt“.

Insgesamt sind zwölf Menschen seit 1990 zu Mühlhäuser Ehrenbürgern ernannt worden: Neben Walther mit Siegfried und Brigitte Pietsch sowie Matthias Fischer weitere Initiatoren der lokalen revolutionären Veränderungen im Herbst 1989; dazu Klaus Meier als Triebkraft für die Städtefreundschaft mit Münster, Alt-Oberbürgermeister Hans-Dieter Dörbaum, Andreas Lesser für Stadtgeschichtsforschung und Stadtentwicklung, die Wissenschaftler Eberhard Ladwig und Georg Möller, Tischtennis-As Heinz Schneider, Günter Würfel für die Pflege der Mühlhäuser Traditionen und des Brauchtums und Rolf Aulepp, der sich um Stadt- und Baugeschichte verdient gemacht hat..