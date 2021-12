Mühlhäuser Bibliothek ist über Weihnachten geschlossen

Die Stadtbibliothek Jakobikirche in Mühlhausen.

Mühlhausen. Am Samstag, 18. Dezember, hat die Stadtbibliothek in Mühlhausen länger geöffnet.

Die Mühlhäuser Stadtbibliothek Jakobikirche öffnet am kommenden Samstag, 18. Dezember, extra lange für Besucher. Wie es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung heißt, können sich Nutzerinnen und Nutzer in der Zeit von 10 bis 16 Uhr mit Büchern, Spielen und anderen Medien für die bevorstehenden Weihnachtstage eindecken.

Vom 24. Dezember bis zum 2. Januar ist die Stadtbibliothek geschlossen. Im neuen Jahr ist das Bibliotheksteam wieder ab dem 3. Januar zu den gewohnten Öffnungszeiten für Nutzer da.

TLZ-Newsletter für die Region Unstrut-Hainich Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Online ist die Mühlhäuser Bibliothek erreichbar unter der Internetadresse https://stadtbibliothek.muehlhausen.de. Darüber ist jederzeit und ortsunabhängig der Zugriff auf den Onlinekatalog, die Leserkonten sowie die Thüringer Online-Bibliothek „Thuebibnet“ – die sogenannten Onleihe – möglich, so die Stadtverwaltung weiter.

Hier können die angemeldeten Nutzerinnen und Nutzer kostenlos Hörbücher, Tageszeitungen und Magazine sowie Musik und Filme in digitaler Form ausleihen und herunterladen.