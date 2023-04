Mühlhäuser Buchhandlung: Politische Zwischenrufe aus Thüringen

Martin Debes bei einer Lesung im Bürgersaal in Nordhausen.

Mühlhausen. Der Chefreporter der Thüringer Allgemeine stellt in Mühlhausen sein neuestes Buch vor und lädt zur Diskussion.

Mit seinem Buch „Ach, Thüringen. Zwischenrufe aus einem seltsam schönen Land“ kommt Martin Debes, der als Chefreporter für die Zeitungen der Funke-Mediengruppe in Thüringen arbeitet, nach Mühlhausen. Der aus Thüringen stammende Debes sagt über seine Arbeit und über Thüringen: „Seit nunmehr einer Dekade denke ich über dieses Land und seine politischen Besonderheiten in einer Wochenkolumne namens ‘Zwischenruf’ nach… Und weil manches, über das ich darin schrieb, bis heute nachwirkt, gibt es jetzt eine Auswahl der Texte in gebundener Form.“ 191 Seiten mit einem seufzen „Ach Thüringen“.

Michael Helbing schrieb im März 2023 in einer Rezension in dieser Zeitung: „Das Tagesgeschehen, das Debes seit 1999 für die Thüringer Allgemeine verfolgt – und ebenso lange den unberechenbaren ‘Wutpolitiker’ Bodo Ramelow – ordnet er hier ein und setzt es ins Verhältnis: zum Allzumenschlichen und zu unserer (jüngeren) Geschichte. Dies sind eben auch Kolumnen gegen das Vergessen in schnelllebigen Zeiten: geschrieben mit leichter, aber nicht leichtfertiger Hand, mitunter in das Sendungsbewusstsein eines Wortes zum Dienstag mündend.“

Das Buch wird am Dienstag, 2. Mai, 19 Uhr, in der Buchhandlung Strecker bei der Marienkirche in Mühlhausen von Martin Debes und Jan Hollitzer, Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen, vorgestellt und diskutiert. Die Veranstaltung findet innerhalb der Reihe „C.Strecker präsentiert“ statt.

Karten unter Tel.: 03601/405560, per Mail: c-strecker@web.de und in der Buchhandlung an der Marienkirche. Online gibt es Tickets auf der Seite https://sweapevent.com/achthueringen