Mühlhäuser Extremsportler Guido Kunze zeigt sich spendabel

Ammern. Der Mühlhäuser Extremsportler Guido Kunze unterstützt zwei Projekte in der Region. Darum geht es.

Spendabel zeigt sich Extremsportler Guido Kunze in dieser Woche und hilft gleich zweimal. Gemeinsam mit der Stiftung Westthüringen, in deren Auftrag Kunze häufig unterwegs ist, finanziert er der Dalton Grundschule in Ammern ein neues Holzhaus für Spielgeräte. In dem abschließbaren Unterstand sollen künftig die Fahrzeuge der Grundschüler gelagert werden. So könnten die Roller und Tretautos der Schüler länger erhalten und sicher abgestellt werden.

Extremsportler Guido Kunze (rechts) und Erhard Klaus vom Mühlhäuser Schwimmverein. Foto: Daniel Volkmann

„Ich freue mich, dass Guido sich hier bei uns an der Grundschule engagiert. Unsere Hausmeister haben das Haus aufgebaut und ihm einen Anstrich verpasst“, sagt Schulleiterin Claudia Zanker. Kunze ist Vorstandsmitglied der Stiftung Westthüringen und sitzt im Kuratorium. „Ich habe jährlich 500 Euro zur freien Verfügung und kann damit unterstützen, was ich möchte. Es ist eine Soforthilfe, die ohne Anträge funktioniert“, sagt er.

Der Mühlhäuser Schwimmverein um Erhard Klaus kann sich über 300 Euro aus Kunzes Stiftungskasse freuen. „Von dem Geld haben wir bereits etwas modernere Computertechnik angeschafft. Die Verwaltung unserer 420 Mitglieder samt Abrechnung, Bankgeschäften und Anträgen wird immer digitaler“, sagt Klaus.