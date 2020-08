Mühlhäuser Freibad wird fertig

Anfang April 2018 erfolgte der offizielle Spatenstich für das neue Freibad am Schwanenteich in Mühlhausen. Das Sportbecken samt der Sprungtürme ist inzwischen verschwunden.

Mühlhausen. Das Freibad am Schwanenteich wird am 1. September übergeben. Ab 4. September ist es dann zu nutzen – für den symbolischen Eintrittspreis von einem Euro.

Das Freibad am Schwanenteich in Mühlhausen wird am 1. September übergeben. Das teilte am Mittwoch die Stadtverwaltung mit. An dem Tag wird offiziell im Beisein der Staatssekretärin im Thüringer Bildungsministerium, Julia Heesen, sowie Akteuren, die die Stadt bei der Realisierung des Vorhabens unterstützt haben, der Abschluss der Arbeiten gefeiert.