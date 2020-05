Mühlhäuser Gedenken an Opfer des Nationalsozialismus

Zum 75. Mal jährte sich am Freitag das Ende des Zweiten Weltkrieges. Um trotz der aktuellen Beschränkungen in Mühlhausen würdig an die Ereignisse zu erinnern, legten Oberbürgermeister Johannes Bruns (links, SPD) und der Stadtratsvorsitzende Thomas Ahke (Freie Wähler) im Namen des Stadtrates Kränze am Mahnmal für die Opfer des Faschismus am Bahnhofsvorplatz (Foto) sowie am Neuen Friedhof nieder. „Wir gedenken damit all jener, die durch den Nationalsozialismus zu Opfern systematischer Vernichtung, Krankheit, Hunger und Krieg wurden, die verfolgt, erniedrigt, ausgebeutet und ausgegrenzt wurden“, sagte Bruns.