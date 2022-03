Mühlhäuser Grundschule lädt zum Infoabend ein

Das Evangelische Schulzentrum in Mühlhausen.

Mühlhausen. Die Evangelische Grundschule in Mühlhausen hat noch freie Plätze zu vergeben.

Die Evangelische Grundschule in Mühlhausen lädt für Donnerstag, 10. März, um 18.30 zu einem Elterninformationsabend in die Mensa ein. Wie es in einer Mitteilung der Schule heißt, sind noch freie Schulplätze für das Schuljahr 2023/2024 vorhanden.

Die Evangelische Grundschule Mühlhausen ist eine von drei Schulen auf dem Schulcampus „Evangelisches Schulzentrum Mühlhausen“ in der Friedensstraße. In der Grundschule leben und lernen derzeit 175 Kinder.

Neben dem Lernen nach dem Thüringer Lehrplan bieten die Pädagogen einen musikalischen und naturwissenschaftlichen Schwerpunkt an. Dabei achte das Pädagogenteam auf Abwechslung durch einen rhythmisierten Schulalltag in einer gebundenen Ganztagsschule, Erziehung im christlichen Glauben, Lernen nach reformpädagogischen Ansätzen sowie die individuelle Förderung der Kinder durch differenzierte Lernangebote.

Weitere Informationen zum Anmeldeverfahren gibt es unter www.evsz.de. Interessensbekundungen können jeder Zeit im Sekretariat abgegeben werden. An dem Infoabend kann pro Kind nur ein Elternteil teilnehmen. Es gilt die 2G-Regelung und Maskenpflicht.

Anmeldungen unter der Telefonnummer: 03601 / 42 79 58 oder per E-Mail an grundschule@evsz.de.