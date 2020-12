Mühlhäuser Innenstadt fast menschenleer

Fast Menschenleer zeigt sich der untere Steinweg von Mühlhausen am Montagmittag.

Mühlhausen. Menschenleer zeigt sich der untere Steinweg am Montagmittag. Die Geschäfte der Mühlhäuser Einkaufsstraße sind bis auf wenige Ausnahmen geschlossen.

Fast menschenleer zeigt sich der untere Steinweg am Montagmittag. Die Geschäfte der Mühlhäuser Einkaufsstraße sind bis auf wenige Ausnahmen geschlossen. Einige Passanten sind zu beobachten, die bepackt mit Einkaufstaschen einer großen Drogeriekette den Steinweg hinunter in Richtung Parkplatz am Hanfsack eilen.