Mühlhausen. Wegen Corona finden derzeit keine öffentlichen Gottesdienste in der Jugendkirche statt. Am 17. Mai wird ein Gottesdienst im Livestream übertragen.

Mühlhäuser Jugendgottesdienst im Livestream

Im Livestream übertragen wird am 17. Mai der nächste Jugendgottesdienst der Jugendkirche Mühlhausen. Laut Mitteilung werden sich die Mitwirkenden damit auseinandersetzen, wer und was heutzutage systemrelevant ist. Wie ein Sprecher der Jugendkirche mitteilte, habe sich der Trägerkreis wegen der aktuellen Corona-Bestimmungen entschieden, den Jugendgottesdienst ausschließlich als Livestream im Internet zu übertragen – im sozialen Netzwerk Facebook und auf der Video-Plattform Youtube. Alle Interessierten seien herzlich eingeladen, am Smartphone, Tablet oder am PC dabei zu sein.