Mühlhäuser Kleinkunstsommer wird beschlossen

Mühlhausen. Zwei Veranstaltungen auf dem Syndikatshof am Wochenende.

Mit drei Veranstaltungen endet am Wochenende der Kleinkunstsommer in Mühlhausen. Es ist die zehnte Auflage der sommerlichen Kunstreihe in Mühlhausen und lädt auf den Syndikatshof (Ratsstraße/Ecke Neue Straße).

Unter dem Motto „Vom Neandertal ins Digital“ sind die Wiederholungstäter vom Musikkabarett „ Schwarze Grütze“ Garant für einen unterhaltsamen Abend. Am Freitag, 6. August, legen Pursche und Klucke dabei den Finger in die Wunden der Gesellschaft. Die beiden bösen Barden bleiben ihrem Ruf treu: Pechschwarzer Humor paart sich mit Wortspielen. Die neuen Lieder der „Schwarzen Grütze“ sind äußerst bitterwitzige Gesellschafts-Selfies, heißt es auf der Seite der Tourist-Information

Es gibt zwei Veranstaltungen: um 18.30 Uhr und 21 Uhr.

Der Kleinkunstpreisgewinner Günter Fortmeier beschließt am Samstag, 7. August, 21 Uhr, die Jubiläumsausgabe des Mühlhäuser Kleinkunst-Sommers. „Echt sauber!“ – Schwarzer Humor, der sich gewaschen hat, lautet der Programmtitel, unter dem Fortmeier mit Puppenspiel, Bauchreden und Hand-Schatten-Spiel begeistert.

Fortmeier begeistert nicht nur mit seinem komödiantischen Talent und seiner Fähigkeit zur Improvisation als Puppenspieler und Bauchredner, sondern fasziniert auch mit der in Deutschland selten zu erlebenden Kunst des Schattenspiels. Seiner Schattenwelt scheinen keine Grenzen gesetzt. Er lässt Comic-Figuren entstehen, erzählt kleine, groteske Geschichten mit Hunden, fliegenden Schwänen und Fischen, die vom Krokodil gefressen werden. Was so leichthandlich daherkommt und wie aus einem Zeichentrickfilm entnommen scheint, ist nur durch jahrelanges Training möglich.

Während seines Pantomimen- und Schauspielstudiums an der Folkwanghochschule in Essen entwickelte er sein einzigartiges Theater mit Händen.

Karten zu den Veranstaltungen gibt es in der Touristinformation in Mühlhausen, Telefon: 03601/ 40 47 70.