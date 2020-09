Mühlhäuser können über Fahrradfreundlichkeit abstimmen

Ob sich Radfahrer in Mühlhausen wohl und sicher fühlen, können sie in einer Online-Umfrage angeben.

In einer aktuellen Online-Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) können Mühlhäuser bewerten, wie fahrradfreundlich ihre Heimatstadt ist. Wie es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung heißt, gehe es in den 27 Fragen darum, ob man sich auf dem Rad sicher fühlt, wie gut die Radwege sind und ob die Stadt in Zeiten von Corona das Fahrradfahren besonders fördert.

Damit fundierte Ergebnisse erzielt werden können, müssen für Mühlhausen mindestens 50 Personen an der Umfrage teilgenommen haben. Seit 2012 und alle zwei Jahre fragt der ADFC mit Unterstützung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) Radfahrer in ganz Deutschland, wie es um die Fahrradfreundlichkeit der Städte und Gemeinden bestellt ist.

2018 haben deutschlandweit über 160.000 Menschen an der Umfrage teilgenommen. 683 Städte und Gemeinden haben es 2018 in die Wertung geschafft, Mühlhausen war bisher allerdings nicht dabei.

Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2021 in Berlin vorgestellt. Ausgezeichnet werden die fahrradfreundlichsten Städte nach sechs Einwohner-Größenklassen sowie diejenigen Städte, die seit der letzten Befragung am stärksten aufgeholt haben.

Bis zum 30. November können alle auf www.fahrradklima-test.adfc.de an der Online-Umfrage teilnehmen.