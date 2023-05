Mühlhäuser lassen sich von Köstlichkeiten beim Street-Food-Festival verwöhnen

Mühlhausen. Noch bis Sonntagabend locken kulinarische Versuchungen aller Art beim Street-Food-Festisval auf dem Untermarkt in Mühlhausen

Schon von Weitem duftet es nach Waffeln und frischem Kaffee. Gegrillte Burger und riesige Fleischspieße machen Appetit auf Köstlichkeiten aller Herren Länder, die sich die Mühlhäuser nicht entgehen lassen. Gut gefüllt sind die Bierzeltgarnituren auf dem Untermarkt am Freitag und Samstag, auch wenn die Regenschirme den Freitagabend bestimmen. Die Menschen genießen das Flair und lassen sich von den DJs und Musikanten auf der Bühne mit passender Musik beschallen. Im Schatten der Divi-Blasii-Kirche macht zum vierten Mal das Street-Food-Festival Station und überrascht mit teils neuen Angeboten, wie Organisator Marcel Mönch bestätigt und zeigt auf einen schwarzen Wagen.

Darin entsteht gerade ein Philly-Cheese-Steak. „Dazu nehme ich amerikanische Steakfleisch, brate Zwiebeln an fülle es zusammen mit hausgemachter Cheddar-Käse-Soße ein frisches Baguette“, sagt Dilek Sen. Gleich daneben brät Pascal Cremer riesige Fleischspieße, die er mit einem Stück Fladenbrot aufpeppt. Und wie schmeckts? „Prima“, sagt einer der Besucher, und hofft, noch weitere der angebotenen Speisen und Getränke verkosten zu können.

Davor gibt es mehrere. Insgesamt 16 Stände buhlen um die Gunst der Mühlhäuser, die sich nicht lange bitten lassen.

Manche Gäste schauen von einiger Entfernung auf das teils riesige Angebot, ehe sie sich entscheiden. So wie beispielsweise beim Zoom-Burger. Stolze 13 Burger-Menüs und 11 Pommes-Menüs haben die beiden Pakistaner in ihrem Wagen im Angebot. Etwas weniger sind es gleich nebenan bei Bernd Kater und seinem Team, der extra für diese Veranstaltung wieder nach Deutschland gekommen ist. Seine Wahlheimat sind seit einiger Zeit die Philippinen. „Über viele Jahre habe ich diese Veranstaltung organisiert. Da liegt mir mein Baby schon am Herzen, deshalb bin ich hier mit dabei.“

An seinem zweiten Stand, Frostie´s Eisträume, bastelt er gerade aus Crasheis und Sirup einen eben solchen Eistraum, der besonders bei Jugendlichen gut ankommt.

Ein Stückchen weiter bäckt Silke Stenke Bubble-Waffeln, die sie mit Eis, Früchten und verschiedenen Soßen zu einer süßen Kreation verbindet, während ihr Lebensgefährte Stefan Weber einen Kaffee zubereitet. „Wir kommen regelmäßig nach Mühlhausen und finden das Flair diese Stadt so schön“, sagen sie. Außerdem können sie ihr Wohnmobil „Bertha“ direkt hinter ihrem Stadt parken. „Das ist nicht überall so.“

Salami und Schinken von unterschiedlichen Tieren, dazu Käse und staubtrockenes Schüttelbrot aus der Alpenregion, bietet Jürgen Marek an seinem Stand an und weiß: „Die Leute wollen oft das Außergewöhnliche, was es nicht im Supermarkt gibt.“

Recht zu haben scheint er damit, denn auch nebenan bei Nani aus Indonesien warten die Besucher auf ihre Speisen. Aus frischen Zutaten kredenzt er Fernöstliches aus Nudeln, Reis, Gemüse und Fleisch.

Das macht natürlich Durst. Thomas Trott bietet auf dem Untermarkt Erdbeerwein und andere alkoholischen Verführungen an, genauso wie die Mühlhäuserin Stefanie Krebs mit ihrem Wein-Mobil. Gegenüber schenkt Franziska Reumann vom heimischen Mälzer-Hof an ihrer Zitronen-Bar Cocktails aus, immer mit einem freundlichen Lächeln auf den Lippen. Das kommt bei den Mühlhäusern gut an und freut auch Jan Riemann vom heimischen Zurück in die Mitte e.V. (ZiM), der dieses Festival mit organisiert hat.