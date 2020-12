Mühlhäuser Margaretenschüler prämiert

Die Mühlhäuser Margaretenschule wurde für die Teilnahme an einem Projekt der Stiftung Westthüringen Prämiert. Im Bild sind Klassenlehrerin Kathrin Dölle, Cezary Bajczyk, Estefania Kraft, Julien Krause (von links).

Mühlhausen. Die zweite Klasse der Margaretenschule wurde am Freitagmorgen von der Stiftung Westthüringen ausgezeichnet.

Die zweite Klasse der Mühlhäuser Margaretenschule wurde am Freitagmorgen von der Stiftung Westthüringen für ihre Teilnahme am Projekt „Gestaltet euer Traumhaus“ ausgezeichnet. Stellvertretend für die anderen Schüler nahm Klassenlehrerin Kathrin Dölle gemeinsam mit Cezary Bajczyk (von links), Estefania Kraft, Julien Krause einen Sack voller Präsente samt Auszeichnung und dem Gewinn in Höhe von 200 Euro entgegen.