Mühlhäuser mit Kampfkunst im Blut

Mühlhausen. Seit 30 Jahren gibt es den Mühlhäuser Karateverein Fuji Yama der von Frank Siegmund angeführt wird. Budō-Zusammenkunft am vergangenen Wochenende.

Seit Jahrzehnten interessiert sich der Mühlhäuser Frank Siegmund für japanische Kampfkunst und trägt als Schwarzgurt den siebenten Dan, den er nach amerikanischen Karateregeln ablegte. Bereits im Jugendalter interessierte sich der heute 50-Jährige für Ringen und Judo. 1990 kam Siegmund zum Karate, gründete im gleichen Jahr den Mühlhäuser Karateverein Fuji Yama. Es sei vermutlich, so sagt es der Kampfkünstler, der erste Karateverein in den neuen Bundesländern gewesen.

Kampfkunst bestimmt ein Großteil seines Lebens, Frank Siegmund ist stolz auf seine Gemeinschaft. Der Zusammenhalt, das Miteinander. Der Kern verstehe sich als Familie, dies werde gelebt. Enge Freundschaften verbinden die Mitglieder auch weit über das Vereinsleben hinaus. „In unserem Verein, der sich vorrangig mit der Kunst des Kämpfens beschäftigt, geht es nicht darum, bis aufs Letzte einen Pokal zu gewinnen. Die Kampfkunst, die wir leben, bedeutet viel mehr“, meint Siegmund. Anders als beim Kampfsport, bei dem es häufig um Platzierungen geht, kämpfe man bei der Kampfkunst mit und nicht gegeneinander. Es ginge einzig um den Menschen allein, seine Entwicklung. Sozial, mental, körperlich, es sei ein Mix aus allem. Eine Vielfalt, die die Kampfkünstler entweder aus ihrer persönlichen Einstellung heraus mitbringen oder die man antrainieren könne.

Der Verein zählt konstant 20 Erwachsene und 15 Kinder. Ab dem Alter von sechs Jahren könne es losgehen. Zwei Mal in der Woche werde in der Turnhalle der Margaretenschule in der Feldstraße trainiert.

Anmelden müsse man sich vorher nicht, jeden Dienstag und Freitag ab 17 Uhr werden in einer Zeit von zwei Stunden Übungen absolviert, in dieser Zeit können Interessierte spontan zum Training kommen.

Am vergangenen Wochenende veranstaltete der Karateverein Fuji Yama Mühlhausen eine Budō-Zusammenkunft mit internationalen Gästen. Präsentiert wurden Kampfkünste mit und ohne Waffen. Pandemiebedingt sei es nicht möglich gewesen, Zuschauer zu der Veranstaltung zu laden.

