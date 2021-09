Mühlhäuser Modehändlerin Katja Sternadel wagt einen Neustart in Grabe

Katja Sternadel und Leader-Managerin Sandra Kurmann (von links) im neuen Modegeschäft an der Hauptstraße in Grabe.

Grabe. Mühlhäuser Modehändlerin Katja Sternadel orientiert sich pandemiebedingt neu, baut Ferien- und Mietwohnungen auch ein Café ist geplant.

Weil ihr der Vermieter nicht entgegenkam, zog Katja Sternadel, die über viel Jahre ein Modegeschäft am Mühlhäuser Steinweg betrieb, die Reißleine. Ende des vergangenen Jahres hat sie sich entschieden, die Innenstadt zu verlassen und ihren Laden in bester Lage der Einkaufsstraße aufzugeben. Einige Male habe sie versucht, mit dem Vermieter ins Gespräch zu kommen. Durch die pandemiebedingte Geschäftsschließung seien monatlich gut 3000 Euro Miete bei geringem oder gar keinem Umsatz einfach nicht mehr drin gewesen.

Katja Sternadels Mann, der eine Firma für Filtertechnik führt, habe vor gut zwei Jahren einen alten Vierseithof in Grabe gekauft. Im Ursprung sei das Areal als neuer Firmensitz für das Unternehmen gedacht gewesen. „Ich hatte durch die angeordnete Geschäftsschließung wirklich viel Zeit und habe mir Gedanken gemacht, wie es für mich und das Modegeschäft weitergehen kann. Die Idee, in Grabe einen Neustart zu wagen, ist nach und nach gewachsen“, sagt die 43-Jährige. Dass sich angesagte Mode allein in einem Geschäft an der Grabschen Hauptstraße verkaufen lässt, daran habe sie nicht geglaubt.

Viele ihrer Stammkunden hätten Sternadel ermutigt, weiter zu machen. Die 43-Jährige erläutert die Situation so: „Von zehn Besuchen meiner Kunden im Laden kaufen sie sechs Mal was. Während der anderen vier Besuche unterhalten wir uns über das Leben. Mir geht es auch um das Zwischenmenschliche, was über viele Jahre entstanden ist“. Letztlich habe sie gemeinsam mit ihrem Mann den Entschluss gefasst, das Modegeschäft, zwei altersgerechte Wohnungen sowie eine Ferienwohnung und ein Café auf dem Hof an der Hauptstraße in Grabe zu bauen. Investiert worden sei ein mittlerer sechsstelliger Betrag.

Mit Unterstützung von Leader Managerin Sandra Kurmann sei es gelungen, für den Umbau des Hof Cafés eine Förderung zu erhalten. Dies soll am ersten Advent öffnen. Am kommenden Wochenende kann der Hof in Grabe von Interessierten besucht werden.