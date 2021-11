Mühlhäuser Museen zeigen, wie ein Gemälde entsteht

Mühlhausen. Die Mühlhäuser Museen laden zu einer Sonderführung. Diesmal geht es um verschiedene Maltechniken und die Dauerausstellung „Kunstland Thüringen“.

Malen nach Zahlen kann jedes Kind, aber was es heißt, ein Aquarell zu malen, ein Ölgemälde anzufertigen oder einen Holzschnitt zu drucken, das erfahren Besucher bei der Führung in der Ausstellung „Kunstland Thüringen“ am Samstag, 13. November, um 14 Uhr, im Kulturhistorischen Museum am Kristanplatz. In der Führung werden verschiedene Maltechniken vorgestellt, aber auch die Entstehung druckgrafischer Arbeiten wie Radierung, Lithografie oder Holzschnitt anschaulich erklärt. Das teilt die Einrichtung mit.

Die Gäste haben dabei die Möglichkeit, derzeit nicht ausgestellte Originalmodelle vor Ort in Augenschein zu nehmen. Die Kunst ist an diesem Tag also „zum Greifen“ nah. Für Groß und Klein bietet sich im Anschluss die Möglichkeit in der „Kinderkunst-Galerie“ ein eigenes Gemälde zu schaffen.

TLZ-Newsletter für die Region Unstrut-Hainich Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die unterschiedlichsten Malstile und Drucktechniken sind bei den über 120 ausgestellten Gemälden und Grafiken von über 60 Künstlern zu finden.

Insbesondere das 20. Jahrhundert kennzeichnet eine starke Vielfalt künstlerischer Techniken, an denen sich natürlich auch Thüringer Künstler bedient haben.

Eintritt und Führung: 8 Euro, Kinder zwischen 4 und 14 Jahre 2 Euro, eine Anmeldung ist unter Telefon: 03601/856 60 erforderlich