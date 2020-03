Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mühlhäuser Nikolaischüler gewinnen Landesfinale im Zweifelderball

In einem spannenden Wettkampf gewinnen die Mühlhäuser Nikolaigrundschüler in Erfurt die Krone im Zweifelderball-Landesfinale. Wie Lehrerin Franka Haaß berichtet, habe die Mannschaft in dieser Woche alle Vorrundenspiele gewonnen. Im Halbfinale gegen die Spieler aus Ebeleben hätten die Nikolaischüler gerade in der Schlussphase eine überragend kämpferische Leistung gezeigt.

„Nur so war es möglich, das Spiel in den letzten 40 Sekunden der Verlängerung für uns zu entscheiden“, sagt Franka Haaß. Insgesamt haben sich die Nikolaigrundschüler gegen 22 Mannschaften durchgesetzt und am Ende auch das Finale gegen die Erfurter Jakobschüler gewonnen.