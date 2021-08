Mühlhäuser Olympia-Star Hilbert soll sich ins Goldene Buch eintragen

Mühlhausen. Wie Mühlhausen seinen Olympiahelden Jonathan Hilbert würdigen will.

Jonathan Hilbert, der 26-jährige Sensations-Silbermedaillen-Gewinner der Olympischen Sommerspiele, soll sich ins Goldene Buch der Stadt Mühlhausen eintragen dürfen. Das kündigte Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) am Wochenende an. Der Mühlhäuser Hilbert hatte in der Nacht zu Freitag in Sapporo Rang 2 über 50 Kilometer Gehen belegt. Montag wird er in Frankfurt/Main am großen Empfang der deutschen Olympioniken teilnehmen. Dann geht es nach Hause – und erst einmal in den Urlaub.