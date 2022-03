Mühlhäuser prügelt betrunken mit dem Skateboard auf Freundin ein

Mühlhausen. Ein Paar aus Mühlhausen hatte ordentlich Promille im Blut. Von gefährlicher Körperverletzung spricht die Staatsanwaltschaft, von einer „ziemlich turbulenten Beziehung“ der Angeklagte.

Vier Platzwunden am Kopf und ein gebrochener Oberarm sind Folge des Alkoholexzesses eines Mühlhäuser Pärchens vor knapp einem Jahr. Wegen gefährlicher Körperverletzung muss sich der 37-jährige Mann deshalb vor Gericht verantworten. Der Tathergang ist schwer zu rekonstruieren.

Nach dem Vorfall im April hatte das Amtsgericht Mühlhausen Haftbefehl gegen den Mann erlassen, der sich seitdem wegen Wiederholungsgefahr im Gefängnis Tonna befindet. Bei der Hauptverhandlung am Amtsgericht im September wurde er bei verminderter Schuldfähigkeit zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten verurteilt. Die Verteidigung fechtet das Urteil nun an, plädiert auf Notwehr und will einen Freispruch. Auch die Staatsanwaltschaft ging in Berufung. Sie will, dass das Gericht die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt anordnet.

Der Fall wurde am Landgericht Mühlhausen neu aufgerollt.

Sie würden regelmäßig viel trinken, sagte der Angeklagte. Am Tattag hätten sie schon vormittags angefangen. So seien beide bis zum Abend auf mindestens zehn Bier und zwei Flaschen „Braunen“ gekommen, eher mehr. „Wir waren beide sternhagelvoll.“ Die Tat habe er nicht mehr vollständig vor Augen. Dafür machte er vor Gericht allerdings recht konkrete Angaben.

Am Abend habe er mit dem Skateboard in der Hand die Gummi-Enten aus der Sammlung seiner Freundin durch die Wohnung geschossen, führte er aus. Das habe ihr wohl nicht gefallen. Plötzlich sei sie mit einem Küchenmesser auf ihn losgegangen. Um sich zu wehren, habe er ihr das Skateboard auf den Kopf geschlagen. Zwei, drei Mal, wie er sagt, bis sie in die Knie ging.

Für die Richtersind noch einige Details unklar

Das Gericht konnte am ersten Verhandlungstag nicht klären, ob die Frau das Messer bereits vor dem letzten Schlag fallen ließ. Laut Angeklagtem habe sie vor dem Zusammensacken die Arme schützend vor den Kopf gehalten. Eine direkte Gefahr hätte dann nicht mehr bestanden, so das Gericht, weitere Schläge in Notwehr wären nicht gerechtfertigt gewesen.

Er habe die blutenden Kopfwunden seiner Freundin versorgt, so der Angeklagte. Der Arm sei zu dem Zeitpunkt nicht gebrochen gewesen. Sie habe ihr Bier noch ausgetrunken und darauf verzichtet, den Notarzt zu rufen. Er sei ins Bett gegangen, sie habe ferngesehen. Am Morgen sei sie weg gewesen. Im Handy habe er die Notrufnummer gesehen und seine Freundin dann im Krankenhaus gefunden.

Die Staatsanwaltschaft hält einige Aussagen für unglaubhaft. Vier Platzwunden und ein gebrochener Arm bei drei Schlägen – das sei schwer vorstellbar. Im Fortsetzungstermin am kommenden Donnerstag soll die Lebensgefährtin gehört werden. Als Zeugen sind auch ein Rechtsmediziner sowie die Notfallsanitäter geladen.

„Wir haben eine turbulente Beziehung geführt“, sagte der Angeklagte. Es sei nicht das erste Mal gewesen, dass er seine Freundin geschlagen habe. Die Lebensgefährtin wohnt weiter in der gemeinsamen Wohnung. Weil die Staatsanwaltschaft eine Gefahr für die Frau sieht, fordert sie eine Unterbringung des Mannes in einer Anstalt für suchtkranke Straftäter.