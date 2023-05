Mühlhäuser Ruheständler gibt sein Wissen weiter und unterstützt soziale Projekte

Mühlhausen. Andreas Kunz aus Mühlhausen ist einer von 10.000 Ruheständlern, die beim Senior-Experten-Service (SES) ihr Wissen an nachfolgende Generationen weitergeben. In der Akademie am Vormittag berichtet er davon

Wenn Menschen in Rente gehen, nehmen sie ihren Wissensschatz mit. Nachfolgende Generationen müssen diesen wieder neu erwerben. Dem entgegen wirkt das Projekt Senior-Experten Service (SES), bei dem Ruheständler ihr Wissen im In- und Ausland weitergeben. Die gemeinnützige Stiftung der Deutschen Wirtschaft mit Sitz in Bonn führte seit 1983 über 25.000 ehrenamtliche Einsätze in 160 Ländern durch.

In der nächsten Akademie am Vormittag am Montag, 8. Mai, ab 10.30 Uhr, geht es um eben diese Hilfe deutscher Senioren. Der Mühlhäuser Diplom-Pädagoge Andreas Kunz ist einer von 10.000 Ruheständlern, die so ihre Erfahrung weitergeben. Der 70-Jährige unterstützt unter anderem soziale Projekte in Südafrika. So vermittelte er in einem Kinderheim in Durban, wie man Geld für die tägliche Arbeit akquiriert und dringend nötige Unterstützer findet. Und in Deutschland unterstützt er Auszubildende, die bei ihrer Berufsausbildung Hilfe benötigen.

In der nächsten Akademie-Ausgabe wird Kunz seine Arbeitsbereiche vorstellen als auch über seine ehrenamtliche Arbeit im SES in Wort und Bild berichten.