Mühlhäuser Schüler basteln Laternen

Die Evangelische Grundschule in Mühlhausen ruft zum Mitmachen bei der Aktion „Laternen Fenster“ auf. Die Aktion sei eine Alternative zu den Martinsumzügen, die in diesem Jahr Corona-bedingt ausfallen müssen. Wie es in einer Mitteilung der Schule heißt, bietet „Laternen Fenster“ Kindern die Möglichkeit, trotzdem bewusst den Martinstag am 11. November zu begehen.

Dabei können Familien Laternen basteln und sie in die Fenster hängen oder vor die Haustüre stellen. Auch die Schüler der Evangelischen Grundschule basteln Laternen, die bei einem Spaziergang am 11. November am Schulgebäude in der Friedenstraße bewundert werden. Wenn ein gemeinsamer Umzug nicht stattfinden kann, könne man sich durch die leuchtenden Lichter ganz im Sinne von St. Martin gegenseitig Freude und Hoffnung schenken, heißt es. Auch die Mühlhäuser Stadtverwaltung hat bereits zum Mitmachen aufgerufen. Wer seine gebastelte Laterne bis zum 11. November im Mehrgenerationenhaus abgibt, bekommt eine kleine Überraschung.