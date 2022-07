BMX-Fahrer David Köhler ist regelmäßig in der Halle. Die wird nun auf den neuesten Stand gebracht. In den Sommerferien wird umgebaut.

Mühlhäuser Skatepark wird in Sommerferien komplett umgebaut

Mühlhausen. Rund 180.000 kostet der Komplettumbau der Mühlhäuser Skatehalle. Von einer „eierlegenden Wollmilchsau“ spricht der Vereinschef. Das ist geplant.

Die Mühlhäuser Skatehalle, der Thuringia Funpark, wird über die Sommerferien aufwendig umgebaut und neugestaltet. Damit will der Betreiberverein „XXL! - Das Jugendprojekt“ die Anlage noch attraktiver machen. „Der jetzige Park mit seinen Elementen ist ausgelutscht”, sagt Vereinsvorsitzender Volker Schröder.

2002 war der Park nach der Weltmeisterschaft in Dortmund in Mühlhausen aufgebaut worden. Bis auf einige kleine Umbauten und einen neuen Oberbelag vor vier Jahren ist er seitdem in diesem Zustand geblieben. Der 20 Jahre alte Parcours sei nicht mehr zeitgemäß.

Planer Alexander Rink, der seit vielen Jahren deutschlandweit BMX-Parks baut, hat sich der Umgestaltung angenommen. Entstehen soll eine „eierlegende Wollmilchsau“, sagt Volker Schröder. „Wir wollen niemanden ausgrenzen.“ Denn nicht nur BMX-Fahrer sondern auch Skateboarder und Rollerfahrer nutzen den Park.

Im Thuringia Funpark, der Mühlhäuser Skatehalle, haben Freiwillige mit den Abbrucharbeiten der alten Anlage begonnen. Foto: Alexander Volkmann

Es soll spektakuläre neue Einzelelemente geben mit Sprunggrube zum Üben und größeren Boxen, über die die Nutzer Springen können. Die Wünsche der Sportler wurden in die Planung einbezogen. Es gab Workshops, bei denen Profis und Freizeitsportler ihre Ideen einbringen konnten.

„Damit werden wir den gestiegenen Anforderungen gerecht“, meint Schröder. Denn deutschlandweit würden derzeit viele neue Anlagen entstehen, vor allem draußen. Mit dem Niveau will man in Mühlhausen mithalten. So wird auch die nutzbare Fläche um rund 400 Quadratmeter erweitert. Erhalten bleiben die Halfpipe und die Minirampe im hinteren Hallenbereich. Neu wird der Eingangsbereich mit einer Zuschauertribüne gestaltet. Mit den Abrissarbeiten haben Vereinsmitglieder und Unterstützer bereits begonnen. Der Oberbelag wird gelöst und die Seitenwände werden abmontiert.

Einige Teile können auch wiederverwendet werden. Die Vorbereitungen werden in Eigenleistung erbracht. Das spart rund 80.000 Euro Kosten. Auch zeitlich sei der Umbau sonst nicht so schnell zu schaffen, sagt Volker Schröder.

100.000 Euro von der Stadt, großer Teil als Eigenleistung

100.000 Euro kommen von der Stadt Mühlhausen für den Umbau der Skatehalle. Für die breite Unterstützung dankt der Verein dem Oberbürgermeister und den Stadträten.

Der 10. Juli war der letzte Tag an dem die große Anlage vor dem großen Umbau geöffnet hatte. Nach den Vorbereitungen soll am 25. Juli nun offizieller Baubeginn sein, also ein paar Tage nach Ferienbeginn und damit zur eigentlichen Haupteinnahmezeit für den Park.

Zeitlich sei das leider nicht anders ein zu takten gewesen, sagt Schröder. Die Pläne seien jetzt erst fertig geworden, die Firma, die den Park umbauen soll, hat im August erst freie Kapazitäten.

Am 2. und 3. September wird es einen internationalen BMX-Wettbewerb in der Halle in der Industriestraße geben. Bis dahin sollen die Umbauarbeiten erledigt sein. Besucher könne während der Arbeiten den erst vor kurzem eingeweihten Street-Parcours in der Seitenhalle nutzen. Dafür ist der Eintrittspreis auf ein Euro pro Tag reduziert worden.