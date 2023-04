Mühlhäuser SPD spendet für Krebsgesellschaft

Mühlhausen. Sozialdemokraten sammeln beim Weihnachtsmarkt Geld für gute Zwecke.

500 Euro als Spende übergaben Kay-Uwe Jagemann und Michael Mieth vom SPD-Ortsverein Mühlhausen an die Beratungsstelle der Thüringischen Krebsgesellschaft in der Karl-Marx-Straße 9. Gesammelt wurde das Geld per Getränkeverkauf beim Weihnachtsmarkt, wobei die Besucher mit entschieden, an welche Vereine die Spende gehen soll.

Die Krebsgesellschaft ist Anlaufstelle für Betroffene und ihre Angehörigen. Psychologin Silke Petzke, Sozialarbeiterin Sandra Windischmann und Kauffrau Nathalie Höppner organisieren Beratung und Veranstaltungen. Damit leiste der Verein einen Beitrag zur besseren Versorgung von Krebspatienten und trag zur Aufklärung und Vorsorge bei, so die SPD.