Mühlhäuser Stadtwerke warnen vor Betrugsanrufen

Mühlhausen. Unbekannte geben sich derzeit als Mitarbeiter der Stadtwerke Mühlhausen aus und wollen Kundinnen und Kunden dazu drängen, Daten herauszugeben.

Die Stadtwerke Mühlhausen warnen vor Betrugsanrufen. Unbekannte geben sich derzeit als Mitarbeiter des Unternehmens aus und wollen Kundinnen und Kunden dazu drängen, Daten herauszugeben.

Die Stadtwerke bitten um Vorsicht. „Bitte geben Sie keine sensiblen Daten an Anrufer weiter“, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. Wer einen solchen Anruf erhalte, könne sich gern beim Kundenservice informieren – entweder persönlich vor Ort oder per Telefon unter 03601/ 434 450.

Die Stadtwerke Mühlhausen sind Mitglied des Mitteldeutschen Vereins zur Förderung des lauteren Wettbewerbs und des Energiekundenschutzes. Das Unternehme stehen Betroffenen daher in Zusammenarbeit mit diesem Verein zur Seite, zum Beispiel bei dem Widerruf von ungewollten Vertragsabschlüssen und gegebenenfalls bei der behördlichen Verfolgung von Wettbewerbsverstößen.

Immer wieder versuchen Betrüger, Stadtwerk-Kunden zu Vertragsabschlüssen zu drängen und drohen mitunter mit Einstellung der Stromversorgung.

Weitere Informationen zu dem Engagement im Bereich Verbraucherschutz sind zu finden unter www.stadtwerke-muehlhausen.de sowie unter www.wettbewerbsallianz.de.