Mühlhäuser steigen in Radrennsport ein

Mühlhausen. Mehrere Unternehmen, darunter drei aus Mühlhausen, unterstützen seit diesem Jahr einen neuen Radrennstall. Am Montag wurden in Mühlhausen die Rennfahrer vorgestellt.

Seit diesem Jahr gibt es im deutschen Radsport einen neuen Rennstall. Das Team „rad-net“ Oßwald geht an den Start. Am Montag wurde in Mühlhausen der 17 Mann starke Kader vorgestellt. Neben Unternehmer Günter Oßwald engagieren sich auch Erik Scheffel mit seinem Unternehmen Thermoflux und Moritz Pluntke mit der Radhalle für die Radrennfahrer. „Im vergangenen Jahr bin ich noch einmal selbst in den Sattel gestiegen und habe das Rennen von Trondheim nach Oslo gemeistert“, sagt Günter Oßwald. Nach insgesamt 560 Kilometern und rund 5000 Höhenmetern absolvierte er in seiner Altersklasse den ersten Platz. Es sei die Euphorie gewesen, die ihn und seine Mitstreiter dazu trieb, einen eigenen Radrennstall zu eröffnen. Oßwald, Scheffel und Pluntke möchten den Nachwuchs fördern.