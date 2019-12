Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mühlhäuser Tierheim vermittelt bis zum neuen Jahr nicht

Das Tierheim in Mühlhausen vermittelt bis zum 3. Januar keine Tiere. „Damit halten wir uns an die Empfehlung des deutschen Tierschutzbundes“, erklärt Tierheim-Mitarbeiterin Katharina Funk. Man wolle damit verhindern, dass Tiere als kurzfristiges und unüberlegtes Weihnachtsgeschenk unterm Baum sitzen, ohne dass die Schenker die Folgen bedacht zu haben. „Ein Tier ist ein Lebewesen, keine Sache, die wie ein Spielzeug oder ein Kleidungsstück auf einem Wunschzettel abgehakt und im Zweifel gar umgetauscht werden kann.“

Das Team vom Tierheim blicke in diesen Tagen auf ein arbeitsreiches Jahr zurück mit vielen bewegenden Schicksalen, die nicht immer nur die Vierbeiner betrafen, so Funk. Viele Tiere hätten auch 2019 verantwortungsvolle Halter gefunden und zahlreiche freilebende, scheue Katzen konnten durch das Tierheim kastriert werden, um so der ungewollten Katzenpopulation entgegenzuwirken.

„Unser Dank geht für die gute Zusammenarbeit und die Unterstützung an die Stadt Mühlhausen, besonders an die Tierrettung der Feuerwehr, sowie an die Vertragsgemeinden des Tierheims und an die zuständigen Behörden.“ Nur durch diese gut funktionierende und vernünftige Zusammenarbeit könne Tierschutz funktionieren.