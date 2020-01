Mühlhäuser überlebt vor 75 Jahren Untergang der „Wilhelm Gustloff“

In diesen Tagen werden bei Hans Joachim Pirro wieder die schlimmsten Kindheitserlebnisse wach, wenn bei Gedenkveranstaltungen und in den Medien an die grauenvollen Ereignisse des Zweiten Weltkrieges vor 75 Jahren erinnert wird. Als knapp vierjähriger Junge befand sich der Mühlhäuser mit seiner Mutter und etwa 10.000 Menschen an Bord des Lazarettschiffs „Wilhelm Gustloff“ der Hitler-Kriegsmarine. Es legte am 30. Januar 1945 gegen 13.10 Uhr in Gdingen (Gotenhafen, heute: Gdynia) ab. An Bord waren zumeist Zivilisten, aber auch Wehrmachtsangehörige, die aus Ostpreußen vor der nähernden Roten Armee flüchteten.

Eine der größten Katastrophen der Seefahrt

Für die meisten Passagiere wurde das Schiff zum Grab, denn um 21.16 Uhr wurde die „Gustloff“ von drei Torpedos des sowjetischen U-Boots S 13 getroffen und sank binnen einer Stunde vor der Pommerschen Küste in der eisigen Ostsee. Hans Joachim Pirro und seine Mutter Gertrud (damals 25) zählten zu den 1239 Geretteten einer der größten Katastrophen der Seefahrt.

Der Mühlhäuser Hans Joachim Pirro wurde als knapp vierjähriger Junge mit seiner Mutter (damals 25) kurz vor dem Untergang der „Wilhelm Gustloff“ gerettet. Foto: Reiner Schmalzl

An einige Einzelheiten und im Gedächtnis haften gebliebene Dinge der unvorstellbaren Tragödie kann sich der heute 78-jährige Mühlhäuser noch ziemlich genau erinnern. Die meisten Episoden weiß er aus den Erzählungen seiner Mutter, die immer wieder davon sprach. Aber auch aus zahlreichen Büchern und Filmen. Bis zu ihrem Tod beschäftigte die Tragödie auf See Pirros Mutter. Hans Joachim und seine Mutter hockten auf einem überfüllten Gang unter Deck. Sie stehen wie Hunderte weitere Flüchtlinge auf keiner Passagierliste.

Eine Marinehelferin, die mit Hans Joachim und seiner Mutter in dem Haus im damaligen Gotenhafen gelebt hatte, hat ihnen die Passage noch ermöglicht. „Geht auf das Schiff“, soll die besorgte Marinehelfern gesagt haben. Weil sie unter den Letzten waren, die an Bord kamen, saßen seine Mutter und er nicht weit unten im Schiff. Dieser Umstand rettete ihnen das Leben. Sie kämpften sich in panischer Angst auf das Oberdeck, was total glatt gewesen sei. Die Menschen hätten sich gegenseitig tot getrampelt, blickte die Mutter später zurück.

Blasse Erinnerungen an Rettungsaktion

Mit zittriger Stimme habe seine Mutter oft von dieser unvorstellbaren Tragödie erzählt. An die eigentliche Rettungsaktion auf eiskalter See und den Untergang des großen Schiffes hat Hans Joachim Pirro nur blasse Erinnerungen. Er sei per Seil an der Schwimmweste auf ein zur Hilfe geeiltes Schiff gezogen worden, während seine Mutter über eine Strickleiter auf das rettende Schiff kletterte. Dieses brachte sie nach Saßnitz.

Am 7. Februar 1945 kamen sie in Mühlhausen an. Seine Mutter, eine gebürtige Mühlhäuserin, kam mit dem Jungen im Elternhaus bei der Marienkirche bei ihrem Bruder unter.

Auf Spurensuche in seiner Geburtsstadt

Mit einer weiteren Gruppe Flakhelferinnen wollte die damals 22-jährige Antoniette Herold aus Heyerode ursprünglich ebenfalls an Bord der „Wilhelm Gustloff“ gehen, wie sie vor drei Jahren in einem Gespräch mit unserer Zeitung erinnerte. Das vermeintlich rettende Schiff war jedoch überfüllt mit Flüchtlingen. Den jungen Marinehelferinnen blieb der letzte Zug von Ostpreußen in Richtung Swinemünde und Saßnitz.

Weil Hans Joachim Pirro das gesamte Drama auch nach 75 Jahren nicht zur Ruhe kommen lässt, will er sich in diesem Jahr nochmals auf Spurensuche in seine Geburtsstadt, dem heutigen Gdynia in Polen, begeben und der vielen Opfer von damals gedenken.

„Jeder hat versucht, sein Leben zu retten“