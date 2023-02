Mühlhäuser Unternehmen aufgepasst: IHK bietet Infos zum Steuerrecht 2023

Nordhausen/Mühlhausen. Das Thema „Steuer“ ist ein Buch mit sieben Siegeln. Auch Unternehmerinnen und Unternehmer wissen das. Doch was gibt es eignetlich Neues in diesem Jahr?

Unter dem Motto „Aktuelles aus dem Steuerrecht 2023“ bietet die Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt am Mittwoch, dem 15. März, ab 15 Uhr, eine Informations-Veranstaltung für Unternehmerinnen und Unternehmer der Region an – auch Interessierte aus dem Unstrut-Hainich-Kreis sind eingeladen. Wie es in einer Mitteilung heißt, informiert die IHK Erfurt in ihrem Regionalbüro in Nordhausen, in der Wallrothstraße 4, gemeinsam mit der Steuerberaterin Simone Rappe zu den aktuellen Entwicklungen im Steuerrecht für das Jahr 2023.

Diese für IHK-Mitglieder kostenfreie Veranstaltung beinhaltet einen gut 90-minütigen Vortrag. Außerdem gibt es im Anschluss die Möglichkeit zum gemeinsamen Austausch. Auch können Fragen und Probleme rund um das Steuerrecht gemeinsam geklärt werden.

Simone Rappe wird an diesem Nachmittag einen Überblick über die aktuelle Gesetzgebung geben. Außerdem bietet sie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Erläuterungen zu ausgewählten Änderungen an, die sich ab diesem Jahr durch neue Gesetze, Rechtsprechung und Verwaltungsauffassungen ergeben.

Eine verbindliche Anmeldung ist bis zum 20. Februar 2023 erforderlich. Unter Telefon: 03631/ 90820 wird diese entgegengenommen.