Mühlhäuser Unternehmer sieht Chance in der Krise

Rückläufige Neufahrzeugzulassungen, die organisierte gemeinschaftliche Nutzung von Fahrzeugen sowie eine rückläufige Bevölkerungszahl bei steigendem Durchschnittsalter und die Pandemie im Nacken – die Umsätze in der Automobilbranche flachen tendenziell ab, wie auch Autohändler Jörg Udo Mras weiß. Laut Zulassungsbehörde des Kreises seien im vergangenen Jahr 370 Neufahrzeuge weniger als 2019 angemeldet worden.

Mras betreibt seit gut 25 Jahren das Mühlhäuser Fahrzeughaus an der Trift – mit Höhen und Tiefen. Im Sommer des vergangenen Jahres habe man im Autohaus zusammengesessen und über den Urlaub gesprochen. Dabei fiel auf, dass einige Mitarbeiter im Besitz eines Wohnwagens oder Campingmobils sind. Zusammen habe man die Idee entwickelt, ein zweites Standbein für das Unternehmen zu etablieren.

Er habe einige Wohnmobilhersteller abtelefoniert, um sich nach einer Zusammenarbeit zu erkundigen, sagt Jörg Udo Mras. Doch weit gefehlt, die Pandemie und die damit verbundenen Reisebeschränkungen bescherten der ohnehin schon beliebten Campingbranche ein weiteres Plus. Dutzende Male sei zu hören gewesen, dass man die bestehenden Bestellungen für die kommende Zeit kaum abarbeiten könne, die Produktionskapazitäten absolut ausgereizt sind.

Mras ließ aber nicht locker, telefonierte weiter, machte Vororttermine. Immer im Kopf, auch für die kommenden Jahre genügend Arbeit für seine Mitarbeiter zu haben. Ausschlaggebend für seinen Partner sei, nicht nur verkaufen zu können, sondern den Kunden auch nach dem Kauf weiter zu betreuen.

„Der Markt bietet ein wahnsinniges Drumherum. Jeder Camper kann mit vielen Zusätzen ausgestattet werden. Ob Heizung, Fernsehanlagen, Fahrradträger oder Markisen, es ist fast nichts mehr unmöglich“, sagt der 51-jährige Geschäftsführer. Drei neue Arbeitsplätze wurden geschaffen. Die Mitarbeiter, die aus der Branche kommen und bereits Hunderte Umbauten realisierten, hat Mras aus anderen Firmen abwerben können. Sie seien seit einigen Monaten im Betrieb fest angestellt und künftig ausschließlich für die Camper zuständig.

Nachbargrundstück erworben und zum Stellplatz ausgebaut

Außerdem wurde in den vergangenen Monaten kräftig gebaut, ein Nachbargrundstück erworben und zum Stellplatz für die Campingmobile hergerichtet. Bis Jahresmitte werde an der Trift ein Kontingent von 35 Fahrzeugen erwartet. Dies sei laut Geschäftsführer alles, was in kurzer Zeit möglich gewesen wäre. Wohnanhänger und Mobile sollen verkauft, aber auch vermietet werden. Mras mit seinem Faha-Camping ist neben Camping Grabe und dem Erlebnisfachmarkt Eidner & Stangl in Bad Langensalza dann der dritte größere Camping-Händler im Unstrut-Hainich-Kreis.

„Wir wollen uns am Markt behaupten. Unser Augenmerk wird auch auf dem Umbau der Fahrzeuge liegen, dabei haben wir uns auf keine Marke festgelegt. Ein vernünftiger Service versteht sich von selbst“, sagt der 51-Jahre alte Geschäftsführer. Die Investition liege inzwischen im kräftigen sechsstelligen Bereich, einiges sei derzeit noch im Plan. Gerade im Bereich Camping würden interessierte auch mal einen etwas weiteren Weg auf sich nehmen, um ihr Wunsch-Mobil besichtigen zu können.