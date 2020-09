Mühlhäuserin beim Lehrgang mit Handball-Nationalmannschaft

Lea Liebetrau aus Mühlhausen steht auf dem Sprung in die Handball-Nationalmannschaft.

Das begnadete Handball-Talent war Lea Liebetrau nicht. „In der Grundschule war ich froh, wenn ich den Ball gefangen habe“, sagt sie. Nun – sechs, sieben Jahre später – steht sie an der Schwelle zur Teilnahme in der Handball-Nationalmannschaft. Erstmals ist die 15-jährige Mühlhäuserin zu einem Lehrgang der deutschen Auswahl eingeladen. Der findet ab 7. September in Kienbaum bei Berlin statt.