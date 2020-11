Mühlhäuserin hat ein großes Herz für Kinder

Nachdem Antje Herpe aus Mühlhausen in diesem Jahr 1000 Kugeln Eis für Kinder aus der Region spendierte und ein Theaterstück für die Mühlhäuser Kita Uferknirpse finanzierte (unsere Zeitung berichtete). Folgt nun ein weiteres Hilfsprojekt.

Am Nikolaustag soll jedes Kind, das in einen Mühlhäuser oder in den Kindergarten nach Ammern geht, einen Schokoladenweihnachtsmann bekommen. Weil der Nikolaustag auf einen Sonntag fällt wird die 38-Jährige ihre Rundreise zu den Einrichtungen am 2. Dezember starten. Auch die Kinderheime des Priorats werde sie besuchen. Insgesamt sind es 22 Kindergärten und mindestens fünf Heime, die mit der süßen Leckerei versorgt werden. Dies macht laut Antje Herpe unterm Strich 1703 Schokoladenweihnachtsmänner, die die gelernte Rettungssanitäterin verschenken wird. Weitere 61 Kinder einer Mühlhäuser Tagesstätte bekommen auf Wunsch einen Obst- und Gemüsekorb.

Die Kontakte zu den Einrichtungen habe die 38-Jährige von Stadtratsmitglied Volker Bade bekommen. „Ich habe alle Kitas angerufen und auch Kontakt mit dem Priorat aufgenommen. Der überwiegende Teil war total begeistert von der Idee“, sagt Antje Herpe. Einige Einrichtungen seien skeptisch gewesen, dies habe man aber im Gespräch ausräumen können. „In diesem Jahr haben unsere Kinder viel entbehren müssen. Ich sehe es bei meiner Tochter. Wie sie mit dem Thema Corona und mit den daraus resultierenden Beschränkungen umgeht, das ist spitze. Und so machen das ganz viele Kinder. Ich will ihnen einfach nur eine kleine Freude machen und Danke sagen, mehr nicht“, meint Antje Herpe.

Mit ihren Aktionen möchte die Rettungssanitäterin zum Mitmachen animieren. Jeder habe die Möglichkeit und könne Menschen, denen es nicht so gut geht, helfen und anderen zeigen, dass man an sie denkt. Es werde signalisiert: Ich schaue auf dich, ich denke an dich und du bis wertvoll in unsere Gesellschaft.

Für das kommende Jahr plant Antje Herpe ein kleines Benefiz-Festival auf dem Areal der ehemaligen Rosenhofkaserne. Hierzu habe es schon Kontakte mit verschiedenen Bands gegeben. Partyband Swagger und der Eigenrieder Marcel Mainzer mit Hello Grand seien im Gespräch.